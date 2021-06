Coronel Chrisóstomo é o único deputado federal Bolsonarista de Rondônia e tem apoiado e levado a bandeira e ações do Governo Federal em todos os locais onde passa.

No seu terceiro ano de mandato a sua pontuação avaliada pelo site Ranking dos Políticos continua sendo alta ao ponto de chamar atenção de vários líderes e entidades governistas, mídias e a população, se mantendo em nas cabeças em 2021 sendo avaliado em 2º Lugar já que no ano anterior liderou em 1º Lugar o Ranking de melhor político de Rondônia sendo que a avaliação é entre Deputados e Senadores, lembrando que este é seu primeiro mandato na Câmara Federal e já no Primeiro ano em 2019 foi avaliado como o 2º Parlamentar na mesmo levantamento do Site aferidor.

O Site www.politicos.org.br/, usa em sua métrica de cálculo a pontuação dos políticos é definida de acordo com sua atuação no combate à corrupção, aos privilégios e ao desperdício da máquina pública.

Para apurar isso, avaliamos os dados sobre presenças nas sessões, economia de verbas, processos judiciais e votações dos parlamentares nas decisões mais importantes do Congresso. Conheça mais detalhes sobre a pontuação na sessão Critérios e Metodologia do site.

Todos os dados apresentados são de origem oficial publica, obtidos diretamente dos sites do Senado, da Câmara e dos Tribunais de Justiça. Cada ponto ganho ou retirado está documentado, com a fonte da informação, de modo que qualquer um possa conferir.

Nosso trabalho não é criar informações e sim apenas buscá-las e organizá-las para facilitar a leitura e análise. Somos auditados diariamente por milhares de visitantes que acompanham o ranking, eles conferem, criticam e corrigem, quando necessário.

“Ser avaliado como um dos melhores parlamentares de Rondônia é um enorme reconhecimento. Todo o meu trabalho é focado no bem estar do nosso povo, são 52 municípios, tenho trabalhado em favor de todos da maior cidade ao menor distrito. Esse foi o compromisso que assumi quando tomei posse na Câmara dos Deputados”, agradece o deputado Coronel Chrisóstomo.

Coronel Chrisóstomo Deputado federal fez questão de percorrer todos os municípios de Rondônia, reunindo com autoridades e lideranças locais, prefeitos, vereadores, industriários, agropecuaristas, comerciantes, etc. para conhecer melhor as demandas de cada setor e de cada região e sempre atuante na fiscalização das obras de verbas de emendas já disponibilizadas para Saúde, Segurança, Saneamento básico, Estradas, Educação, ação social exigindo transparência nas prestações de conta de todas obras realizadas com verbas da União.