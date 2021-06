Em decreto expedido neste sábado, 19, o prefeito Izael Dias Moreira decretou luto oficial nas repartições públicas do Município por três dias em virtude da morte de Francisco Idalgo da Silva, que na cidade ficou muito conhecido como “Chico Mamão”.

A morte dele aconteceu ontem em decorrência de complicações do diabetes que o levaram ao falecimento na UTI da Covid, em Vilhena.

Chico Mamão era paranaense, mas vivia em Cabixi desde a década de 90 do século passado, e foi vereador no Município entre 2.001 e 2.012.

Produtor Rural do Planalto São Luiz, Francisco foi uma pessoa dedicada à comunidade no exercício dos quatro mandatos consecutivos no Parlamento, justificando a homenagem que seus conterrâneos lhe fazem agora através do decreto do prefeito municipal.

