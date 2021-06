Em reunião com o vice-prefeito de Pimenteiras do Oeste, Moisés Herrera Penha (PDT) e os vereadores professor Armindo e Clovanildo, ambos também do PDT, o deputado Ezequiel Neiva (PTB) destacou os investimentos que têm realizado no município e anunciou mais benefícios para a cidade, a exemplo da iluminação da praça e recurso para a compra de equipamentos agrícolas para associações rurais.

Ao detalhar os investimentos já destinados a Pimenteiras, Ezequiel Neiva destacou os repasses de R$ 200 mil para a Regularização Fundiária Urbana, que está em fase de licitação pela prefeitura, e de R$ 240 mil para a construção da rampa do Porto à margem do rio Guaporé, O parlamentar disse ainda, que destinará outros R$ 150 mil para a conclusão das obras no Porto.

“Asseguramos junto ao Governo a iluminação da praça, que é uma das prioridades dos moradores. Também investiremos na compra de equipamentos agrícolas para atender o pequeno produtor rural na região”, afirmou o parlamentar.