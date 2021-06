Instituição pública que deveria ser exemplo de cuidados e restrições sanitárias no combate à covid-19, a Câmara de Cacoal promoveu, na manhã desta quinta-feira, 24, uma espécie de “Festa de São João” dentro do prédio da Casa. E pasmem: com direito a dança de vereador.

Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram servidores da Casa reunidos e filmando o momento.

O fato gerou questionamentos nas redes sociais já que, segundo informações obtidas pelo Extra de Rondônia, o parlamento já teve vários casos de servidores positivados com a covid-19. O município tem 13.347 infectados e 275 mortes desde o início da pandemia, conforme dados do Boletim de Epidemiologia do Governo do Estado divulgado nesta quarta-feira, 23.

Através do WhatsApp, o Extra de Rondônia conversou com o presidente da Casa, João Pichek (PR), que informou que estava fora da cidade. O site então conversou com o chefe de gabinete do parlamento, Eleutério, que informou que o evento foi organizado pelo vereador Antônio Damião Martins (PODE), o popular Toninho de Jesus. E é ele quem precisamente aparece no vídeo, dançando com uma assessora. “Foi uma festa normal. Houve bolo, canjica. Mas eu nem estava no momento”, disse Eleutério.

O site também conversou com o vereador Toninho, que informou apenas que “depois eu te respondo. Estou na reunião das comissões”.

Mesmo assim, o site deixa espaço à disposição do parlamentar para eventuais esclarecimentos do que motivou a festa.

>>> VEJA OS VÍDEOS ABAIXO:

https://

https://