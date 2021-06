Vilhena sediará os Jogos Intermunicipais de Rondônia (JIR) em novembro deste ano.

A confirmação veio através de uma reunião na capital do Estado nesta semana, com o secretário municipal de Esportes, Welliton Oliveira, e representantes da Sejucel (Superintendência da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer).

Welliton estive com representantes da Sejucel, Edvaldo Botelho e Neimario Ourique, responsáveis pela equipe técnica e coordenação dos jogos, bem como com Mayara Metran, chefe de gabinete da Sejucel, que representou o superintendente da pasta, Jobson Bandeira, que cumpria agenda em outro município.

Foi definido que o JIR 2021 será realizado em Vilhena entre os dias 12 a 21 de novembro com 14 modalidades: atletismo, basquetebol, capoeira, ciclismo, futsal, futebol 7, handebol, karatê, judô, taekwondo, tênis de mesa, voleibol, vôlei de praia e xadrez. Vilhena sediará os jogos pela terceira vez em sua história, as outras duas oportunidades foram em 2014 e 2018.

O secretário municipal de Esportes, Welliton, conta que Vilhena dará toda a estrutura esportiva. “A secretaria municipal de Esportes vai adequar nossos espaços e estimamos receber 2.400 atletas e dirigentes, para o maior evento esportivo do Estado. Claro, devido à pandemia do coronavírus, definimos que nos esportes coletivos serão apenas 16 equipes, sendo oito masculinas e oito femininas. Os atletas vão receber uma alimentação de qualidade e ocuparão os hotéis do nosso município, fazendo com que a economia local tenha uma ascensão neste período”, ressaltou o titular do esporte.