Nesta terça-feira 29, às 19h, o distrito de Vila Nova, que fica na BR 364, vai ser a sede do Poder Legislativo de Alto Paraíso por algumas horas, com a realização da primeira sessão itinerante desta legislatura.

A meta é aproximar a Câmara dos Vereadores da comunidade, e o presidente Edmilson Facundo (PSL) garante que outras acontecerão ao longo de sua gestão à frente do Parlamento, eu localidades e bairros da cidade.

Previstas pelo Regimento Interno, mas poucas vezes realizadas, as sessões itinerantes são instrumentos que levam a realidade do Poder Legislativo para perto da comunidade, dando oportunidade do povo participar de forma ativa das ações dos vereadores. É a oportunidade também de se levar demandas para encaminhamento e apresentar aos parlamentares demandas da comunidade para serem elaboradas posteriormente.

“Fazer uma sessão itinerante é levar a Casa do Povo para perto do povo, e tenho certeza que todos os vereadores estão muito satisfeitos por essa iniciativa, que contou com aval unanime dos companheiros de Legislativo”, disse o presidente à reportagem do Extra de Rondônia.

A sessão itinerante terá como convidados os vereadores, autoridades municipais e a população de Rio Crespo, município próximo ao distrito de Vila Nova, com quem a administração de Alto Paraíso firmará na sessão um termo de cooperação para manutenção e serviços em estradas vicinais que atendem produtores das duas cidades, juntamente na região de Vila Nova.

O acordo prevê a realização de patrolamento e encascalhamento, mas também será a oportunidade de se discutirem outras pautas em comum, além de ouvir a população acerca de outras necessidades que eventualmente possam existir.