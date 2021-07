O vereador Vilmar José Cardoso (PSB), popularmente conhecido como “Bagunça”, de Corumbiara, está na capital nesta semana peregrinando nos gabinetes dos deputados da bancada sulista e em órgãos do governo do Estado buscando apoio e recursos para seu Município.

Morador do distrito de Vitória da União, localidade com quase mil habitantes, ele prioriza aquela região do Município, mas procura também o atendimento de demandas para outros setores.

“Temos muitas necessidades no setor rural, como falta de máquinas para recuperação de nossa malha viária, além de precisarmos de mais pavimentação urbana e na ‘Rodovia do Boi’, entre outras coisas”, disse o vereador em entrevista ao Extra de Rondônia.

Ele afirmou que há várias emendas parlamentares paradas há quase dois anos, e manteve contato com os quatro deputados do Cone Sul, buscando concretizar tais compromissos. “Pedi para o Luizinho Goebel (PV), Rosangela Donadon (PDT), Ezequiel Neiva (PTB) e Chiquinho da Emater (PSB) abraçarem o nosso município, que está tão carente, e encaminhem estes recursos represados, além de verbas para outras demandas”, explicou Bagunça.

Para Vitória da União, ele pede que se providencie sistema de captação e distribuição de água potável, iluminação pública com lâmpadas de led, além de policiamento ostensivo por parte da Polícia Militar, assim como a garantia de suporte do Corpo de Bombeiros, que deve instalar em breve um quartel em Colorado do Oeste para atender a região.

Sobre política, o vereador ressaltou a unidade entre os poderes Executivo e Legislativo, e lamentou a perda do presidente da Câmara, Osmar Tavani, falecido recentemente. “O prefeito é um jovem muito compromissado com a comunidade, aliado dos vereadores, e graças a parceria entre os poderes a cidade tem muito a ganhar. Sobre nosso saudoso presidente, temos que aceitar a vontade de Deus e seguir em frente. A Mesa Diretora foi recomposta e agora com o ‘Zé Viola’ na presidência, tenho certeza que daremos continuidade ao trabalho que o Osmar havia dado início de forma tão brilhante”, afirmou.