Nesta sexta-feira, 02, a Polícia Federal (PF) com o apoio da Funai e da Polícia Militar realizaram operação de combate ao desmatamento ilegal na Terra Indígena Sete de Setembro, município de Cacoal/RO e Rondolândia/MT.

No local foram encontrados diversos pontos de desmate com árvores derrubadas, um ponto de serraria móvel, motosserras, rádios comunicadores e motos utilizadas no deslocamento interno dos infratores.

Os equipamentos foram apreendidos e os envolvidos foram presos em flagrante, nesta oportunidade, conduzidos para Delegacia de Polícia Federal em Ji-Paraná/RO para lavratura do procedimento, nos termos da lei, em virtude dos crimes ambientais.

Com base nas informações colhidas, as investigações continuarão com o objetivo de identificar os demais responsáveis pelos ilícitos ambientais.