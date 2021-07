Acidente envolvendo um carro Fiat Siena de cor prata e um VW Fox, aconteceu na tarde de sábado, 3, próximo a ponte do rio Corumbiara, em Corumbiara.

Conforme informações, o condutor do carro Siena é do Estado do Paraná e seguia pela rodovia sentido Corumbiara, quando próximo a ponte do rio Corumbiara, teria adormecido, com isso, perdeu o controle do veículo, invadiu a pista contraria e bateu na lateral do Fox que seguia em sentido contrário.

Embora o choque tenha sido violento, não houve feridos, apenas danos materiais.