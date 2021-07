Numa postagem em seu perfil na rede social acerca do início das atividades da Casa de Apoio “Amor e Vida”, inaugurada no último dia 26, a vice-prefeita, Patrícia da Glória, acabou causando um clima constrangedor para a entidade e seus apoiadores em Vilhena.

Isso porque a casa é fruto de ação da assistente social Clotilde Muniz de Oliveira, que, apesar de ser funcionária pública municipal, viabilizou o projeto com apoio de voluntários e arrecadando fundos na base de promoções como feijoadas e bazares, sem dispor de nenhum centavo de verba governamental de qualquer instância.

Mas o texto da vice-prefeita dá margem para interpretações dúbias. Senão vejamos: “Mais um sonho sendo concretizado. Hoje foi entregue a Casa de Apoio Amor e Vida. Um local acomodar (sic) os acompanhantes de pacientes internados no Hospital Regional. Em tempos tão difíceis é preciso mais do que nunca, dar o máximo possível para o conforto de todos. Parabéns a todos que fazem parte deste projeto”.

É certo que a vice-prefeita não assumiu a “maternidade” do projeto, nem tampouco disse que era coisa da prefeitura, mas a postagem é ambígua por dois motivos: quando ela escreve “entregue” dá impressão que a entidade ganhou as instalações de alguém, e na condição de integrante do Executivo, para muitos que leem podem pensar que a prefeitura tem alguma coisa a ver com a realização.

Outra coisa que incomoda é o fato de Patrícia aceitar os elogios postos nos comentários, onde muita gente embarcou no mal-entendido e parabeniza a vice-prefeita pela realização, sendo que ela não tem nada a ver com a história e sequer esteve na cerimônia de inauguração da Casa de Apoio, apesar de ter sido convidada.

Ouvida pelo Extra de Rondônia, a direção da Casa de Apoio “Amor e Vida” não faz uma crítica muito contundente ao fato, mas ninguém esconde a chateação com o ocorrido, uma vez que a entidade foi criada para servir aos necessitados, e não para se fazer politicagem.

Já o secretário municipal de Comunicação garantiu ao Extra de Rondônia que não passa de um mal-entendido, e que jamais a administração quis tirar dividendos políticos do acontecido. “Tanto que não produzimos nenhum material institucional relacionado ao assunto”, disse Herbert Weill.

Por usa vez, a vice-prefeita enviou ao site a explicação abaixo:

“A vice-prefeita Patrícia da Glória mantém atualizado por sua iniciativa somente o seu perfil pessoal no Facebook, no endereço: https://www.facebook.com/patricia.gloria.94.

A publicação em questão, feita em página criada por seus apoiadores, foi feita por assessor, sem consultar Patrícia, que também não estava no evento e não foi informada dos comentários a respeito da conotação que tenha vindo a incomodar os responsáveis pela nova Casa de Apoio. Divulgadas pela própria organização, as fotos mostram a presença do secretário municipal de Assistência Social, Rafael Reis, que foi convidado pela direção da Casa para participar. Ele próprio elogiou a ação, mas também não fez postagem em seu perfil a respeito do tema.

Patrícia informou que já solicitou ao assessor que deixe explícito quem são os que estão à frente da iniciativa corrigindo esta publicação já feita e também postando uma nova, na noite de hoje mesmo, segunda-feira, 5, com detalhes sobre quem a administra, sua finalidade e importância.

A vice-prefeita garante que vê a iniciativa com bons olhos e parabeniza a assistente social Clotilde Muniz, que liderou a iniciativa da criação da Casa de apoio Amor e Vida, visto que a própria Patrícia da Glória também já foi administradora da Casa de Apoio de Vilhena que funciona em Porto Velho, hoje uma “mansão” de apoio, ampliada e melhorada enquanto Patrícia ainda cuidava do espaço através da Secretaria Municipal de Assistência Social.

Patrícia reforça que a Saúde de Vilhena receberá com atenção e bom atendimento todos os pacientes que estiverem hospedados na casa, ao mesmo tempo que pede desculpas pelo inconveniente”.