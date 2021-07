Na manhã desta terça-feira, 06, um filhote de cateto foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros, após ser acuado por cachorros, no setor 13 de Vilhena.

Como o animal é selvagem e estava muito assustado, moradores acionaram os militares para evitar que o cateto fosse ferido pelos cães ou até mesmo ferisse um deles na tentativa de se defender, uma vez que possui uma mordida perigosa.

Levado para o grupamento dos bombeiros, o animal aguarda para ser solto em uma área de mata, onde não ofereça risco e nem corra o de ser atacado por animais doméstico.

De acordo com um dos bombeiro que atendeu a reportagem do Extra de Rondônia e permitiu o registro do animal, essa espécie é muito procurada por caçadores por ter uma carne saborosa e normalmente andam em bando, podendo este ter se perdido do grupo.

Mesmo assustado, com a presença da reportagem, o animal a todo momento produzia um som forte ao bater os dentes, na tentativa de espantar o que ele considerada como ameaçador.

O cateto será solto ainda hoje em seu habitat natural e sempre vale lembrar que não é seguro populares tentarem capturar a espécie assim como matar, pois a caça de catetos é crime.

https://