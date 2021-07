Na manhã desta quinta-feira, 08, o motorista de um veículo Chevrolet capotou o carro durante uma perseguição policial, próximo ao Posto Trevo, na saída para Comodoro/MT, em Vilhena e acabou falecendo ao ser arremessado para fora do veículo.

De acordo com informações levantadas pela reportagem do Extra de Rondônia, o motorista passou em alta velocidade pela via, sendo perseguido por uma viatura da Polícia Rodoviária Federal e acabou perdendo o controle da direção capotando o veículo violentamente.

Ainda segundo informações, o veículo havia sido roubado próximo ao município de Comododo/MT de um taxista de Pontes e Lacerda, que havia sido contratado pelo meliante para fazer uma corrida até a referida cidade.

Como já tinham sido informados sobre o assalto e sobre a possibilidade da entrada do suspeito em Rondônia, os federais fecharam o cerco e assim que o veículo passou no posto do km 1 foi acompanhando imediatamente.

O corpo do assaltante foi arremessado para fora do veículo no capotamento e continua no local a até que os trabalhos de praxe sejam realizados para identificação e remoção.