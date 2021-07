Acusado de agredir a esposa com socos e chutes, um homem de 38 anos foi preso na segunda-feira 12, no condomínio Orgulho do Madeira, na zona Leste de Porto Velho. Ele também estava com mandado de prisão em aberto.

De acordo com informações contidas em ocorrência policial, o acusado estaria o final de semana todo na rua e hoje ao retornar muito embriagado investiu contra a esposa desferindo socos e pontapés.

A vítima que também tem 38 anos disse que na data de ontem (11) o acusado teria levado o filho junto com ele para um bar. O adolescente de 13 anos teria dito que na ocasião um amigo do pai dele havia oferecido cocaína para ele cheirar.

O garoto não aceitou e quando chegou em casa contou tudo para a mãe. A mulher foi então questionar o marido e acabou sendo espancada por ele muito exaltado.

Uma equipe da Polícia Militar foi chamada e o acusado terminou preso em flagrante. Através de pesquisa nominal foi verificado que o homem possuía um mandado de prisão em aberto pelo crime de violência doméstica.