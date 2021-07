Aconteceu na segunda-feira 12, a imunização contra a Covid de 139 profissionais de imprensa da capital, atendendo o que determina a Lei 2.805/2021, promulgada em maio, na qual os trabalhadores do setor foram incluídos nos grupos prioritários graças a emenda apresentada pelo vereador Everaldo Fogaça (Republicanos), com apoio de entidades representativas da categoria.

A propositura havia sido apresentada tendo em vista o alto risco dos profissionais de imprensa no exercício pleno de suas funções durante a pandemia, fato comprovado pela alto índice de contágio e mortes de jornalistas nos últimos meses.

“Perdemos muitos colegas, tantos que não conseguimos citar todos os nomes de cabeça, e graças a esta ação finalmente começamos a respirar aliviados, pois a partir de agora estamos protegidos contra essa doença terrível”, afirmou Fogaça, que compareceu ao posto de vacinação, onde esteve com a Chefe da imunização em Porto Velho, Eliete Gomes (ambos na foto) acompanhando a ação.

O vereador também destacou a mobilização da categoria através das entidades representativas, caso do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado de Rondônia, que tem como presidente o jornalista Antônio Cavalcante, e da Federação Nacional dos Comunicadores, presidida pelo colega Fábio Camilo, que incentivaram as autoridades a promover a ação. “Foi um esforço coletivo que acabou contribuindo para esta causa, que também contou com apoio do prefeito Hildon Chaves”, ressaltou.

Os jornalistas e outros profissionais da área receberam a vacina da Janssen, de dose única, portanto estão protegidos contra a doença, podendo trabalhar com mais segurança. Porto Velho é a segunda cidade de Rondônia onde os profissionais de imprensa foram incluídos em grupos prioritários e já foram vacinados.