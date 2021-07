Um dos mais atuantes vereadores, conforme pesquisa divulgada recentemente em Cacoal, Paulo Henrique (PTB) se posicionou nesta quarta-feira, 14, com relação a dois importantes assuntos: cobrou solução para a ponte da avenida Afonso Pena e repudiou a violência doméstica no Brasil.

Com relação à ponte, o parlamentar informou ao Extra de Rondônia que visitou o local nesta quarta-feira, 14, a convite de moradores e empresários do Bairro Princesa Isabel para conferir a situação in loco e em seguida cobrar da equipe técnica da prefeitura uma solução, já que a ponte está interditada desde 2017.

Paulo Henrique explica que a população que utilizava a ponte como via de acesso para região central da cidade hoje precisa criar rota alternativa por meio de outras avenidas mais próximas. O vereador informou que a assessoria da Prefeitura destacou que tramita em Brasília uma emenda no valor de R$ 400 mil, para construção da nova ponte no Rio Piarara.

Ele também enviou mensagem de apoio às famílias de Selma Gomes Somenzari (32 anos) e Edilene Silva (29 anos), vítimas de feminicídio pelos próprios companheiros Edilson Rodrigues (na presença do filho) e o suposto amante (ex-vereador Obadias) em Ji-paraná, professora Joselita Félix (47 anos), morta pelo esposo Ueliton Aparecido da Silva em Candeias e o recente caso de agressão do DJ Ivis contra sua esposa Pamella Holanda, na frente da filha, em Fortaleza (CE).

O vereador é autor da Lei nº 4.721/PMC/2021, sancionada em Cacoal, que visa implementar medidas para efetivação da Lei Maria da Penha e o combate à violência doméstica no município. “Agora está nas mãos do prefeito Adailton Fúria (PSD) a implementação da Lei para combater a violência doméstica em Cacoal. É imprescindível que seja feito de forma urgente, visando criar uma nova cultura de repúdio e indignação em relação à violência contra mulher”, destacou Dr. Paulo, citando que o Poder Legislativo fez o seu papel.

>>> VEJA O DESABAFO DO VEREADOR COM RELAÇÃO À PONTE:

