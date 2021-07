Um motociclista identificado pelas iniciais E.V.S.C., foi preso em flagrante durante patrulhamento de rotina por uma guarnição da Polícia Militar, em Vilhena.

Conforme apurado pela reportagem do Extra de Rondônia, policiais militares patrulhavam pela Rua Juracy Correia Muller, quando abordaram um motoqueiro que trafegava em atitude suspeita.

Em revista pessoal foi localizada uma porção de substância aparentando ser cocaína, pesando aproximadamente uma grama.

Indagado sobre o produto ilícito, o suspeito disse que era usuário de drogas e o entorpecente para seu consumo.

Porém, a versão do suspeito não convenceu os militares, e com isso, foram a casa do rapaz na Rua 914, e com autorização da mãe e da avó dele foi feita incursão no imóvel, na qual acompanharam a revista.

No local, foi localizada uma munição de calibre 38, uma porção de substancia aparentando ser maconha pesando aproximadamente 101 gramas, uma porção de substancia aparentando ser cocaína pesando cerca de cinco gramas, uma balança de precisão, várias embalagens plástica e folhas de papel com anotações que o suspeito disse ser a contabilidade das vendas dos entorpecentes.

Diante dos fatos, o suspeito recebeu voz de prisão e foi levado para a Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp), onde a ocorrência foi registrada.