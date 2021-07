A dupla de humoristas Fabio Jaguar e Adeilson Botelho criadores do projeto “Pagando Mico” ganhou o público com seus vídeos mostrando todo o cotidiano no interior. Nos vídeos os personagens são conhecidos como Chico Miséria e cumpade Zé que contam histórias e tiradas, os vídeos são postados diariamente no TikTok os compadres estão com mais de 260 mil seguidores e contabilizam mais de 5 milhões de visualizações.

O Instagram dos humoristas conta com mais de 22 mil seguidores, os rapazes já gravaram algumas paródias mas esta é a primeira música oficial que estão lançando e para a realização do projeto fizeram o convite para a dupla Davi e Fernando, figuras carimbadas em diversos shows no Estado de Rondônia. Donos dos sings “Como é que o bruto faz”, “Não deixo não”, “Colheitadeira do vovô” e várias outras se tornaram hit na voz de Davi e Fernando.

Wanderson Roncen, diretor da Agência Mix, explicou que para a realização desse clipe foi fundamental todos parceiros, a gravação foi realizada pela El Patron Films e foi gravado na cidade de Rolim de Moura, contando com a participação de digitais influencers da região.

A música “Pinga na Veia” contou com a produção de André Othon, Mario Rios e remix do DJ Thiago Falcão. Você pode encontrar o hit em todas plataformas, confira o clipe no YouTube.

https://