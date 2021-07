Um apenado do regime semiaberto, que se encontrava evadido e é o principal suspeito de furtar a residência de uma moradora da Rua Antônio Carlos Zancam, em Cerejeiras, que o alugou um quarto, foi recapturado pela Polícia Militar, na madrugada desta quinta-feira, 22.

De acordo com o registro do caso, A. L. A., de 32 anos, foi visto por uma guarnição trafegando de bicicleta pela Rua Mário Pereira, mas antes que pudesse ser abordado, conseguiu fugir deixando o veículo na via e correndo por entre as casas próximas ao local.

No entanto, pouco tem depois, um dos moradores das imediações ligou na central da PM e informou que o agente estava em seu quintal, tendo os militares realizado a aproximação de forma sorrateira e logrado êxito na captura do suspeito, que ainda tentou fugir.

Detido, A. acabou confessando vários crimes que havia cometido no município, incluindo o furto da fritadeira elétrica retirada da casa de sua locadora e de um aparelho de som que foi encontrado debaixo da cama do quarto que ele havia alugado e que foi reconhecido pela vítima.

O suspeito confessou ainda que não estava recarregando sua tornozeleira, o que de fato o coloca na situação de evadido do regime semiaberto.

Após ser apresentado na Delegacia da Polícia Civil para o registro da recaptura, A. foi conduzido para o presídio do município.