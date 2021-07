No final da tarde de terça-feira, 20, uma casa foi arrombada na Rua Antônio Carlos Zancan, no bairro Eldorado, em Cerejeiras e o principal suspeito do crime é uma apenado evadido do regime semiaberto, para quem a vítima alugou um quarto nos fundos do quintal.

Segundo o registro do caso, uma guarnição da Polícia Militar foi acionada pela sobrinha da vítima, que afirmou estar tomando conta do imóvel enquanto a tia viaja e que ao vistoriar o imóvel como faz diariamente, encontrou uma das janelas arrombada e sentiu falta de uma fritadeira elétrica.

Ainda segundo a denunciante, ela suspeita que o agente do crime tenha sido um apenado do regime semiaberto, monitorado por tornozeleira, para quem sua tia havia alugado um quarto e que abandonou o local sem comunicar ninguém.

Diante dos relatos da mulher, os militares entraram no quarto do apenado e localizaram debaixo da cama, 01 aparelho de som com as mesmas características de um que havia sido furtado há 2 dias, cujo dono já havia registrado boletim de ocorrência e o reconheceu como sendo de sua propriedade.

Em contato com a diretoria do Presídio Estadual, os militares foram informados de que a tornozeleira do suspeito se encontra descarregada, o que o coloca na situação de evadido.

Diante da situação, o caso foi registrado para que providências sejam tomadas, uma vez que o apenado não foi localizado pra esclarecer os fatos de imediato.