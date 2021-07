O Procon de pimenta Bueno está notificação lojas e empresas da cidade, com intuito de alertar sobre as placas obrigatórias nos estabelecimentos, consultórios e escritórios, e nos demais locais que recebem consumidores.

A multa pode chegar a o valor de 1 salário mínimo, sendo que ao todo são 4 placas obrigatórias e o Código de Defesa do Consumidor, frisando que todos devem ficar visíveis e de fácil acesso aos clientes.

A ação tem sido feita de forma intensiva, apesar do Procon pimentense dispor de apenas duas funcionárias para atender toda a demanda local e regional.

Nos dois últimos meses, a instituição em parceria com a Energisa, começou um projeto de extensão de rede na zona rural, onde várias ações já foram executados, e até o final do ano estima-se uma média de 1.900 pessoa para serem atendidas.

A linha marta Regina até o momento foi a que mais teve ligações de extensão de rede, mas ainda há muitos consumidores na fila de espera. Diante disso, o Procon está fazendo o possível para agilizar essas ligações, sabendo a real necessidade de todos os consumidores, que há anos vem passando falta do serviço essencial de fornecimento de energia, pois o programa Luz Para Todos ficará vigente só durante o ano de 2021, então foi preciso o engajamento nesta causa, para que sejam ligadas o máximo de casas possíveis dentro desse ano.

PROCON ALERTA

Ultimamente no município e região vem acontecendo muitos golpes via telefone, principalmente por WhatsApp, sobre empréstimos facilitados. O órgão alerta aos consumidores que em hipótese alguma aceite empréstimos de empresas que entram em contato para oferecer este serviço cobrando uma taxa de entrada ou um valor de seguro de empréstimo.

Isso é golpe, orienta o Procon, e informa que as pessoas nunca realizem deposito, transferência, pix ou qualquer tipo de pagamento antecipado para esse tipo de serviço, principalmente se o destinatário foi para pessoa física. Em caso de dúvida o melhor a se fazer é procurar o Procon antes de assumir qualquer5 compromisso.

O Procon de Pimenta Bueno está localizado dentro da Prefeitura Municipal, e atende também os municípios de Primavera, São Felipe e Parecis, tanto de forma presencial na sala do Procon, por WhatsApp no número 3451-4313, e também via e-mail: pimentabueno@procon.ro.gov.br, faça valer seus direitos. O Procon de Pimenta também está presente no Instagran pelo seguinte endereço: procon_pimentabueno.