Na noite de sábado, 24, um motorista totalmente embriagada quase colidiu de caminhonete com uma viatura policial que realizava abordagem na rua 830, próximo ao ginásio de esportes “Geraldão”, em Vilhena.

De acordo com do registro do caso, uma guarnição da Polícia Militar realizava abordagem de rotina a um motociclista, quando o motorista de uma camionete Ford F100 realizou uma frenagem brusca e quase colidiu com a traseira da viatura, que estava devidamente estacionada na via.

Como o local estava devidamente sinalizado, os militares suspeitaram da atitude do motorista e o abordaram também, constatando que ele apresentava fortes sinais de embriaguez, como dificuldade na fala, agressividade, olhos avermelhados, roupas desalinhadas e falta de equilíbrio.

Ao ser solicitado que apresentasse seus documentos e do veículo, o motorista acabou deixando a Carteira Nacional de Habilitação- CNH cair e ao tentar recolher, acabou se desequilibrando e caindo de “cara” na calçada.

Diante da situação, os militares ofereceram o teste do etilômetro ao motorista, que se recusou a realizar, mas acabou preso e submetido a exames médicos, onde o legista comprovou o total estado de embriagues.

Flagranteado pelo delegado de plantão, o motorista foi liberado somente após o filho dele pagar um salário mínimo de fiança. O veículo estava com a documentação em dia.