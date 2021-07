Por volta das 21h de domingo, 25, um casal foi agredido com chutes e socos ao tentar apaziguar uma briga de casal em uma chácara em Colorado do Oeste, onde havia duas vítimas de agressão.

De acordo com informações levantadas pela reportagem do Extra de Rondônia, uma guarnição da Polícia Militar compareceu em uma casa localizada na Rua Pará, onde estaria ocorrendo uma briga envolvendo várias pessoas.

Já no local os policiais foram recebidos por um casal de 19 e 27 anos, que afirmou ter sido agredido por um colega em uma chácara no momento em que tentaram intervir em uma discussão entre ele e a namorada.

Ainda segundo as vítimas, quando tentaram aconselhar o agressor que estava junto com eles ingerindo bebidas alcoólicas a não se desentender com a companheira, ele de forma ríspida passou a agredi-los com socos no rosto e chutes na região do abdômen, mesmo sabendo que jovem está grávida de 3 meses.

Por fim, o agressor ainda ameaçou o casal afirmando que sabia o endereço onde moram e se denunciassem o caso á polícia iria acertar as contas posteriormente.

Diante da impossibilidade de localizar o agressor, os militares apresentaram as vítimas na Delegacia da Polícia Civil para o registro do caso.