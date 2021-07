O Brasil terá logo mais à noite três brasileiros nas quartas de final do surfe na Olimpíada de Tóquio (Japão).

No caminho rumo ao pódio da modalidade estreante nos Jogos estarão Silvana Lima, Gabriel Medina e Ítalo Ferreira.

Os brasileiros voltam a competir logo mais, às 19h (horário de Brasília) desta segunda-feira (26), com previsão de realização das quartas e semifinais, na praia de Tsurigasaki, a cerca de 100 quilômetro de Tóquio. Ainda na noite deste domingo (25), ocorreram as baterias femininas das oitavas de final. A primeira a avançar foi a cearense Silvana Lima que dominou a bateria do início ao fim contra a portuguesa Teresa Bonvalot. A brasileira totalizou 12.17 pontos contra 7.50 da adversária. Nas quartas Silvana competirá com a norte-americana Carissa Moore, tetracampeã mundial.

Já a gaúcha Tatiana Weston-Webb não foi bem contra a japonesa Amuro Tsuzuki. A brasileira parou nas oitavas com somatória de 9.00 pontos contra 10.33 da adversária asiática.

Na disputa masculina, o bicampeão mundial Gabiel Medina foi o primeiro a se classificar em embate contra o australiano Justin Wilson. O brasileiro avançou com 14.33 pontos contra 13.00 de Wilson. Nas quartas, o paulista de São Sebastião vai encarar o francês Michel Bourez.

O potiguar Ítalo Ferreira, atual campeão mundial, sobrou na disputa pela vaga nas quartas contra o neozelandês Billy Starmand. O brasileiro alcançou nota 14.54 contra 9.67 do rival. Nas quartas, Ítalo duelará com o japonês Hiroto Ohhara.

Quartas de final

Feminino

Bianca Buitendag (AFS) x Yolanda Hopkins (POR)

Brisa Hennessy (CRC) x Caroline Marks (EUA)

Carissa Moore (EUA) x Silvana Lima (BRA)

Amuro Tsuzuki (JAP) x Sally Fitzgibbons (AUS)

Masculino

Kanoa Igarashi (JAP) x Kolohe Andino (EUA)

Gabriel Medina (BRA) x Michel Bourez (FRA)

Ítalo Ferreira (BRA) x Hiroto Ohhara (JAP)

Lucca Mesinas (PER) x Owen Wright (AUS)