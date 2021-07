O setor de investigação da Delegacia de Homicídios de Vilhena concluiu o inquérito que apurava uma tentativa de homicídio ocorrida na madrugada do dia 01 de setembro de 2014, dentro de uma casa localizada na Avenida 30, esquina com a Rua 612, onde uma briga entre amigos acabou com um ferido com 17 golpes de faca.

De acordo com as informações levantadas pelos investigadores, uma vez que a própria vítima S. L. P. se negou a registrar queixa e até mesmo ser hospitalizado, dão conta que ela e o agressor se desentenderam por motivos desconhecidos, tendo L. D. S. se apossado de uma faca e desferido vários contra o amigo, que o atingiram a região cervical e torácica.

Como não sofreu a perfuração de nenhum órgão vital e nem rompimento de artérias enquanto lutava com seu agressor, S. não quis realizar denúncia formal e nem ser conduzido ao hospital, fazendo questão inclusive, de nem mesmo ser localizado pelos policias que registraram no momento.

Após o crime, L. fugiu para o Estado do Mato Grosso, onde atualmente cumpre pena pelo mesmo tipo de delito, motivo pelo qual não foi solicitada sua prisão preventiva após a conclusão do inquérito, que o indiciou por tentativa de homicídio simples.