Um morador da Rua Rotary Clube no Jardim Social de Vilhena, enviou um vídeo para a redação do Extra de Rondônia denunciando o que ao ser ver seria uma “discriminação” por parte da prefeitura que ao molhar as ruas que não estão asfaltadas fazem apenas 300 metros após a universidade local.

Segundo ele, assim como os demais moradores eles também pagam seus impostos em dia e não entende o porquê do descaso. O morador narra no vídeo que questionou os servidores, mas eles afirmaram estar cumprindo ordens.

Inconformado, o morador chegou a ligar para o secretário de obras, Antônio Marcelo de Oliveira, o “Boca”, que informou que a orientação é que seja molhada todas as ruas.

O Extra de Rondônia entrou em contato com o secretário que explicou que hoje a prefeitura conta apenas com três caminhões para realizar o serviço nos horários de trabalho das 05h as 22h, mas infelizmente o pessoal não dá conta de atender todas as ruas.

“Nós até tentamos licitar empresas para prestar o serviço, mas não deu certo, recentemente adquirimos mais dois caminhões e acredito que com a chegada deles esse problema será resolvido. Peço a compreensão da população, pois não estamos conseguindo passar todos os dias nas mesmas ruas, sempre revezamos”, destacou ele.

https://

https://