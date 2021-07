Em virtude de rumores que circularam em grupos e nos bastidores da política vilhenense, o Extra de Rondônia conversou esta semana com o ex-vereador cacoalense Jabá Moreira, que também é pré-candidato a deputado estadual, acerca dos motivos de sua viagem a Vilhena e elogios ao prefeito no final da semana passada (leia mais AQUI).

O esclarecimento se fez necessário, uma vez que conversas davam conta que ele teria ido até o “Portal da Amazônia” em busca – ou a convite do prefeito Eduardo Japonês – de função no primeiro escalão do município, especificamente da titularidade da secretaria municipal de Agricultura de Vilhena (Semagri), cargo que coincidentemente tinha ficado vago naqueles dias.

No entanto, Jabá refutou os boatos. “Reitero o que falei ao site no início da semana, ocasião em que expliquei que minha viagem se deve ao fato de querer ir comprovar tudo o que o próprio prefeito postava em grupos de aplicativos de mensagens que eu administro acerca de sua gestão, para conhecer a realidade vilhenense e rever amigo. E, se elogiei o prefeito, é porque em meu ponto de vista, ele mereceu. Como eu disse antes: encontrei uma Vilhena transformada, muito diferente daquela que conheci no passado”, frisou Moreira.

Ele disse também que não tem pretensão alguma de assumir cargos “nem em Vilhena, nem em qualquer outra cidade que tenho visitado nas últimas semanas, pois tenho um outro projeto político em desenvolvimento, e não pretendo também abrir mão de minha participação voluntária na fiscalização em meu Município, Cacoal, onde exerço um ‘mandato de vereador voluntário’, contribuindo com a comunidade no atendimento der demandas”.

Jabá agradeceu mais uma vez a recepção que recebeu dos vilhenenses em geral, e encarou com bom humor algumas críticas, declarando que já está acostumado a ser “apedrejado por um ou outro”, mas que isso não lhe tira a paz e muito menos o foco, “que é mantido permanentemente na defesa do que é certo, na valorização de bons políticos, e no trabalho voltada a promover o desenvolvimento de nosso Estado”.