Por volta das 16h deste sábado, 31, dois homens entraram em vias de fatos no balneário Piracolino, às margens da BR-364, saída para Porto Velho, em Vilhena e um deles acabou tendo que ser conduzido ao hospital com um corte de aproximadamente 8 centímetros na região da cabeça.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, um dos banhista se dirigiu até uma casa localizada às margens do rio, onde acabou se desentendendo com o morador e trocaram socos entre eles.

Em dado momento, o morador da casa se apossou de um pedaço de madeira e golpeou o banhistas na região da cabeça e nas costas.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e conduziu a vítima ao pronto-socorro do Hospital Regional. Aparentemente o estado de saúde do banhista é estável.