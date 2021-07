Na manhã deste sábado, 30, um paciente vítima de disparo de arma de fogo deu entrada no Hospital Regional de Vilhena e a equipe médica acionou a Polícia Militar para apurar o caso.

De acordo com informações levantadas pela reportagem do Extra de Rondônia, em contato com a vítima, que apresentava um ferimento no braço esquerdo, os militares foram informados de que ele havia saído no final da tarde de ontem para caçar às margens do Rio Pimenta e após passar a noite em um poleiro sem abater nenhuma animal, jogou a arma no chão para descer e ela acabou disparando acidentalmente.

Quando questionado sobre o padeiro da arma e da documentação, a vítima relatou que a espingarda era de fabricação caseira e que após ser ferido, ficou irado com a situação e a jogou dentro do referido rio.

Diante da impossibilidade de localizar a arma, os policiais registraram o caso para que providências posteriores sejam tomadas.