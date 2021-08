Na tarde desta quinta-feira, 5, policiais da Rádio Patrulha agiram com extrema rapidez e prenderam dois homens em flagrante após terem assaltado uma papelaria no bairro Bela Vista, em Vilhena.

Conforme informações obtidas pela reportagem do Extra de Rondônia, a dupla entrou no comércio em posse de uma arma de fogo, que posteriormente foi confirmado que se tratava de um simulacro, rendeu as pessoas que estavam no local e anunciou o assalto.

Após subtraírem certa quantia em dinheiro, bonés e uma bolsa, os bandidos fugiram.

Porém, populares observaram a ação dos ladrões e chamaram a Polícia Militar. Uma Rádio Patrulha foi ao local e de posse das informações de testemunhas passaram a fazer buscas pela região e localizaram os suspeitos escondidos na Escola Dalila Donadon.

A dupla estava com os produtos roubados e um simulacro de pistola usada na ação criminosa. Um dos suspeitos era maior de idade e o outro tem 16 anos.

Os suspeitos foram levados para a Unidade Integrada e Segurança Pública (Unisp), onde a ocorrência foi registrada.