O vereador Ederson Luis Fassicolo, o popular Eder da Van (DEM), utilizou a tribuna da Câmara, na sessão ordinária na manhã desta segunda-feira, 9, para fazer um balanço de suas ações no município de Chupinguaia.

Ele iniciou cobrando providências do Departamento de Estradas e Rodagens (DER), da residência de Vilhena, para a recuperação da rodovia 495 aproveitando o tempo de seca. Ele alertou, quando chegar a época de chuva, o local vai se transformar num atoleiro e que a responsabilidade do local é do Estado.

Eder também solicitou ao secretário municipal de Obras na realização de um trabalho de qualidade, através de cascalhamento, na 42, até a associação. “A prefeita nos garantiu que fará um bom trabalho nesse local”, disse.

Ainda, anunciou, para a próxima semana, o patrolamento da 105, da fazenda Nova Esperança até Nova Andradina e cobrou a recuperação da ponte do Rio Azul. “O secretário disse que está fazendo o processo de compra das pranchas. Quase caiu gente lá e temos que evitar para não ter algum problema. Hoje temos maquinários sobrando nas secretarias de Obras e Agricultura e podemos trabalhar para atender a todos ”, alertou.

No final do seu discurso, Eder rebate comentários e analisou o que é ser um vereador. “Estou trabalhando intensamente e as pessoas, muitas das vezes, pensam que vida de vereador é fácil. Na verdade, não é fácil. É cobrança a todo momento. Pessoas tentando te empurrar pra baixo, pisar em cima de você, te humilhar. Mas Deus me dá essa paciência, já que não nasci para brigar e Ele está do nosso lado. Agradeço a oportunidade por ser vereador e fazer a diferença no nosso município”, encerrou.