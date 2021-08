Focando no bem-estar do cidadão, descentralizando decisões e recursos, intensificando investimentos em todos os municípios de Rondônia de forma indistinta, o Governador Marcos Rocha se consolida como um dos gestores mais eficientes da história do poder executivo do Estado de Rondônia.

Isso porque, dentre todas as suas ações, Marcos Rocha desemperrou inúmeras obras que há anos dificultava a vida do rondoniense. Além disso, desenrolou dezenas de frentes de trabalho voltadas à infraestrutura, de modo a garantir o bom andamento do tráfego e cooperar com o desenvolvimento de todas as regiões do Estado de forma equilibrada.

De acordo com o Departamento de Estradas de Rodagens e Transportes (DER), somente no primeiro semestre de 2021 foram concluídas mais de 50 frentes de obras em diversas rodovias estaduais, com serviços dos mais variados.

A determinação de Marcos Rocha neste sentido é executar serviços que possam garantir maior tempo de vida útil das estradas. Ao todo, o DER é responsável pela recuperação, manutenção e melhoria de uma infraestrutura rodoviária que se estende por mais de seis mil quilômetros de rodovias com e sem asfalto, integrando os 52 municípios de Rondônia através dos serviços executados pelas equipes de 14 Residências Regionais e seis usinas de asfalto.

Com a descentralização de recursos, o Governador tem conseguido garantir boa cobertura de atendimento em rodovias estaduais pavimentadas. As principais residências do DER estão equipadas com usinas de asfalto, fato que reduz os custos de manutenção das vias, além de proporcionar mais agilidade na resolução dos problemas, uma vez que o serviço é realizado pelo próprio Governo do Estado, sem a contratação de empresas terceirizadas. O trabalho feito com responsabilidade e economia também proporciona auxílio aos municípios. Com o projeto “Tchau Poeira”, o Governador está entregando asfaltamento e recapeamento de vias urbanas em todos os municípios de Rondônia.