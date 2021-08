Um grupo de estudantes do Curso de Medicina divulgou, nesta semana, uma Nota de Repúdio contra a Unifacimed, coordenadora do curso em Cacoal.

O grupo se diz indignado pelo descaso da instituição com relação às reivindicações dos alunos que pedem o retorno das aulas presenciais, respeitando o decreto municipal autorizando as atividades educacionais presenciais regulares nas instituições superiores, respeitadas as medidas sanitárias.

Outro argumento dos estudantes é que as aulas presenciais começaram cidade de Vilhena, instituição que também pertence à Unifacimed.

Com o slogan “Medicina se faz na prática, não à Distância”, os estudantes entendem que são a parte mais prejudica, uma vez que não tiveram aulas teóricas presenciais e nem houve, em momento algum, abatimento dos valores ofertados pela faculdade, mas sim, aumentou nesse início de semestre.

“Salientamos que, desde o primórdio do ocorrido, estamos buscando junto à faculdade uma posição sobre o supracitado e escutamos que ‘aqui não se resolve’ e sim pela resposta da Matriz SER, em Recife, que também não nos dá retorno. Com isso, continua a partida de ‘ping-pong’ e o descaso com os alunos”, reclamam.

O OUTRO LADO

Em comunicado enviado ao Extra de Rondônia, a instituição se manifestou a respeito do caso da seguinte forma: “Pensando na saúde e bem-estar dos nossos alunos e colaboradores, o Unifacimed decidiu que o retorno das aulas para o semestre 2021.2 se dará em formato híbrido – com aulas teóricas ao vivo e online e aulas práticas presenciais.

A definição se deu com base em estudo realizada junto com alunos e colaboradores da Instituição, no qual foi identificado que grande parte dos acadêmicos ainda não foi vacinado com a primeira dose do imunizante contra a COVID-19. Desta forma, a decisão de retornar as atividades com ensino remoto vem para preservar a saúde de todos os que fazem o Centro Universitário. Ressaltamos também que a definição respeita as determinações dos decretos estaduais em vigência no Estado.

Também é importante destacar que aulas práticas de todos os cursos já estavam acontecendo de forma presencial e seguem da mesma forma, respeitando os protocolos de uso de máscara, distanciamento social e outras normas. O período de avaliações seguirá o mesmo modelo. A decisão será reavaliada constantemente, de acordo com as autorizações governamentais”.