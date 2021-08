O Bragantino derrotou o Rosario Central (Argentina) por 4 a 3 em pleno estádio Gigante de Arroyito, em Rosário, na noite desta terça-feira (10), e deu um grande passo rumo à classificação para as semifinais da Copa Sul-Americana. Agora, as equipes voltam a se encontrar, no jogo de volta das oitavas de final, na próxima terça-feira (17) no estádio Nabi Abi Chedid, a partir das 19h15 (horário de Brasília), em Bragança Paulista.

Mesmo atuando fora de casa, o Massa Bruta começou com tudo, e colocou uma bola na trave logo aos 7 minutos com o volante Raul. E o mesmo Raul voltou a aparecer com destaque aos 15 minutos, quando lançou Artur, que cruzou com perfeição para o meia Praxedes abrir o placar de cabeça.

O time de Bragança Paulista não demorou a ampliar. Quatro minutos depois Artur cobrou pênalti e superou o goleiro Broun.

Porém, aos 21 minutos o Rosario ensaiou uma reação, quando o atacante Marco Ruben completou cruzamento de Damián Martinez. Mas, antes do intervalo, o Bragantino chegou ao terceiro, novamente com Artur, após receber passe de Cuello.

Com um resultado que não lhe interessava, o Rosario voltou para a etapa final com tudo, e igualou o marcador graças a gols de Marco Ruben, aos 9 minutos, e Caraglio, aos 16.

No entanto, a noite era mesmo de Artur, que marcou pela terceira vez para garantir a vitória final de 4 a 3. Aos 27 minutos, a bola é lançada da defesa para o ataque, Almada desvia errado e o camisa 7 não perdoou.

Antes de definir o seu futuro na Copa Sul-Americana, o Bragantino mede forças com o Juventude no próximo sábado (14) contra o Juventude, a partir das 17h.