Desde as primeiras horas de quarta-feira, 11, Policiais Militares do 4º BPM estavam em busca de um trio que praticava golpes de estelionato em Cacoal.

De acordo com informações obtidas pelo Extra de Rondônia, os golpistas teriam conseguido levar uma motocicleta Honda Fan 125 no crime.

Um dos suspeitos chegou até a vítima dizendo que tinha interesse no veículo, pediu para dar uma volta e desapareceu.

Com as características, os policiais começaram a realizar buscas no município e nas estradas e saídas da cidade, e receberam a informação que dois suspeitos estariam trafegando pela RO-383, que liga Cacoal a Rolim de Moura. Imediatamente foi solicitado apoio de uma guarnição do distrito de Nova Estrela de Rondônia, que conseguiu abordar os dois indivíduos.

Ao serem questionados, a dupla informou a presença de uma terceira pessoa. Os efetivos da lei foram até a casa do suspeito e este tentou empreender fuga, mas foi logo detido.

Mediante a situação, foi realizada uma consulta nominal dos três detidos. Um deles, identificado pela inicial J., constava como foragido da justiça, com passagens por crimes de roubo, tráfico de drogas, entre outros.

Os três foram conduzidos à Delegacia de Polícia para o registro da ocorrência. O suspeito que estava foragido foi encaminhado à unidade prisional.

Até a publicação desta matéria, a motocicleta não foi localizada.