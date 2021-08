No final da tarde do último sábado, 14, um casal foi detido após ser flagrado portando drogas pela Polícia Militar, em cerejeiras.

De acordo com informações levantadas pela reportagem do Extra de Rondônia, uma guarnição realizava patrulhamento de rotina pelo bairro José de Anchieta, quando o piloto de uma motoneta Honda Biz, com placa de Espigão do Oeste, realizou uma manobra rápida ao se deparar com a viatura, acessando outra via.

Diante da atitude do piloto, que tinha como carona uma mulher, os militares deram início ao acompanhamento até realizarem a abordagem do casal, com quem foi encontrado através de revista pessoal, 4 parangas de entorpecente tipo crack.

Questionado sobre a procedência da droga, o casal se negou a informar de quem havia comprado, porém, afirmou que iria usar na casa do piloto, local já conhecido pela polícia como ponto de encontro de usuários de drogas.

Diante dos fatos, os suspeitos receberam voz de prisão e foram apresentados na Delegacia da Polícia Civil para o registro do caso. Apesar de o veículo estar com a documentação em dia, o piloto também não portava Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e um auto de infração foi expedido.