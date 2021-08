Conforme anunciado pelo Extra de Rondônia semana passada, o governador Marcos Rocha, estará nesta quarta-feira, 18, no município de Corumbiara, para lançar, oficialmente, o programa “Tchau Poeira” em seis municípios da região do Cone Sul.

Conforme a programação, a solenidade em Corumbiara inicia às 10h, em frente à Igreja Nossa Senhora Perpétuo Socorro.

A meta é atender a cidade com 2,4 km de pavimentação e 3 km de recapeamento asfáltico, totalizando 5,4 km de trabalhos a serem executados pelo governo do estado.

Depois à tarde, Rocha vai até Pimenteiras do Oeste, com a solenidade prevista para iniciar às 15h.

Na quinta-feira, 19, será a vez de Cerejeiras receber a comitiva, com o evento previsto para começar às 9h30. No mesmo dia, às 15h, será a vez de Cabixi; na sexta-feira, 20, Rocha e autoridades se deslocam até Colorado do Oeste, com o evento previsto para ocorrer às 9h30. E, finalmente, ainda na sexta-feira, às 14h, Chupinguaia será palco do encerramento do “Tchau Poeira”.

“TCHAU POEIRA”

A responsabilidade da execução da pavimentação dependerá da elaboração do projeto de obras a ser apresentado pela prefeitura (junto ao Termo de Parceria), sendo O Departamento Estadual de Estradas de Rodagem de Rondônia (DER) que executará o recapeamento asfáltico.

O projeto Tchau Poeira tem por objetivo asfaltar, recuperar e sinalizar vias públicas urbanas nos 52 municípios. O governo de Rondônia investe mais de R$ 300 milhões nesta ação.