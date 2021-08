O governo do estado de São Paulo realiza, hoje (21) e amanhã, o primeiro evento com público, da área da cultura e economia criativa, desde o início da pandemia de covid-19. A Feira das Feiras Criativas-SP ocorrerá na área externa e sob a marquise do Memorial da América Latina, na zona oeste da capital paulista, e contará com mais de 100 expositores de 16 feiras paulistanas do setor.

A feira, segundo a Secretaria de Cultura e Economia Criativa e da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, marcará a retomada dos eventos do setor no estado e servirá para aperfeiçoar os protocolos sanitários contra a covid-19.

A entrada do público será com hora marcada e é controlada por meio de ingressos, em quantidade limitada, com vendas exclusivas antecipadamente pela internet. O ingresso ocorre em pequenos grupos, a cada 15 minutos, para evitar aglomeração. É obrigatório o uso de máscara.

De acordo com a governo do estado, o público recebeu a recomendação de agendar, com antecedência, a realização do teste rápido de detecção do Sars-Cov-2, que é feito gratuitamente na entrada na feira. Os participantes ainda serão monitorados após o evento por meio de retestagem de grupo amostral.

Segundo o governo estadual, 89% do comércio no setor da economia criativa na cidade de São Paulo, como moda, artesanato, arte, design e gastronomia, é composto por feiras fixas ou itinerantes.

Dados do último boletim epidemiológico do estado de São Paulo, divulgado ontem (20), mostram que a pandemia de covid-19 causou 144.013 óbitos no estado. Há 7.582 pacientes internados, 3.860 deles em unidades de terapia intensiva (UTI) e 3.722 em enfermaria. A taxa de ocupação dos leitos de UTI no estado é de 40,9%.