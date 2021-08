Na madrugada deste domingo, 22, um casal foi preso pela Força Tática da Policia Militar de Vilhena por porte irregular de arma de fogo e abandono de incapaz.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, a guarnição foi acionada através de denúncia anônima, a comparecer na Major Amarantes, em frente uma casa localizada ao lado da loja Ideal Móveis, onde supostamente uma mulher estaria sendo vítima de agressão por parte do marido.

Em contato com o referido casal, os militares foram informados pelo homem de que ambos tinham ido a uma festa, onde acabaram discutindo por motivos fúteis e acabaram retornando.

No caminho de volta para casa, ainda dentro do carro, a mulher teria agredido o marido com tapas, socos e chutes, tendo um deles inclusive, quebrado a tela touch screen do painel do carro.

Já em casa, o marido entrou no imóvel para acordar o enteado de apenas 5 anos, que havia ficado sozinho brincando com um aparelho celular para que eles pudessem ir para a tal festa, e pediu para que ele tentasse acalmar a mãe, que se recusava a descer do veículo e permitir que ele fosse dormir em outro lugar.

Diante da recusa da mulher em sair do automóvel, o homem a retirou a força e acabou lhe causando alguns arranhões nas costas.

Em vistoria pelo veículo, os militares encontraram no banco de trás, uma pistola calibre 9 milímetros e três carregadores municiados, que o suspeito afirmou ser registrada em seu nome e que havia acabado de pegar em casa para poder sair do local até a mulher se acalmar.

Porém, contradizendo as alegações do companheiro, a mulher relatou que ele na verdade havia levado a arma do banco de trás para a tal festa, o que os levou a receber voz de prisão e serem apresentados na Delegacia da Polícia Civil.

Acionado pela guarnição, o Conselho Tutelar se fez presente, ficando responsável pela criança devido a avó materna residir no município de Cerejeiras e não poder se dirigir para Vilhena de imediato.

O padrasto da criança foi flagranteado pelo delegado de plantão pelo crime de posse irregular de arma de fogo e vias de fato, assim como a mãe, que também foi autuada por abandono do de incapaz.

Ainda segundo apurado pela reportagem do site, a mulher fez uma espécie de cercado com os sofás da sala, colocou a criança dentro com um celular nas mãos e foi para a reinauguração de uma danceteria com o companheiro.

Mesmo na delegacia, a mulher não se controlava, agindo de forma agressiva, gritando e chutando as grades da cela.