Na tarde de quarta-feira, 25, uma moradora do bairro Cristo Rei, de Vilhena, passou momentos de pânico ao ter a casa invadida por dois assaltantes, que tinham como alvo, uma caminhonete S10 que estava na garagem.

Segundo informações obtidas pela reportagem do Extra de Rondônia, os dois suspeitos pularam o muro e entraram na casa, estando um deles já com uma arma de fogo em punho, momento em que a moradora, já idosa, só teve tempo de se trancar em um dos quartos para pedir socorro via telefone.

Ao ouvirem que a vítima estava ligando para Polícia Militar, um dos assaltantes tentou arrombar a porta do quarto enquanto o outro procurava a todo o momento pelas chaves da caminhonete.

Como os vizinhos perceberam a movimentação estranha e a vítima não sai do quarto, os meliantes desistiram da ação, pularam o muro novamente e empreenderam fuga correndo.

Quando uma guarnição chegou ao local encontrou a vítima ainda trancada, chorando e tremendo muito devido ao susto, tendo ela relatado o sufoco que havia passado e descrevendo os criminosos para os policiais.

Em diligências pelo bairro, os militares avistaram um jovem com as mesmas características e vestes descritas pela vítima e por testemunhas, pegando corrida com um mototáxi.

Abordado, o jovem tremia muito e não conseguia responder as perguntas, relatando que estava preso por tráfico e que havia acabado de ser posto em liberdade, indo ao bairro apenas para entregar algo a um amigo.

Questionado sobre o endereço do suposto amigo, o jovem informou uma casa na qual os moradores afirmaram não o conhecer.

Questionado novamente sobre o as informações prestadas, o suspeito informou outro endereço como sendo a casa do suposto amigo, onde novamente ninguém afirmou conhece-lo.

Diante dos fatos, os militares fotografaram o suspeito e mostraram a imagem para a vítima e para algumas testemunhas, que de pronto o reconheceram como sendo um dos autores do crime.

Após receber voz de prisão, o jovem foi apresentado na delegacia da Polícia Civil para o registro do caso, mas não informou o paradeiro da arma usada no assalto e nem do comparsa que não foi localizado.