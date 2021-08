No final da tarde de quinta-feira, 26, uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu uma pistola carregada com 18 munições, ao abordar o motorista de um veículo Fiat Toro, de cor cinza, no km 18 da BR-174, em Vilhena.

De acordo com informações levantadas pela reportagem do Extra de Rondônia, durante a solicitação dos documentos do veículo, o motorista foi questionado se estava em posse de alguma arma de fogo e negou. Porém, ao ser solicitado que ele desembarcasse do veículo e levantasse a camisa, os federais avistaram a referida pistola em sua cintura.

Questionado sobre a procedência da arma, o agente relatou ser de sua propriedade e apresentou apenas o registro e não o porte, que é o documento que lhe permitiria transportar o objeto.

Ainda em sua defesa, o motorista alegou só estar transitando em posse da pistola devido estar sofrendo constantes ameaças de um de seus vizinhos, mas mesmo assim recebeu voz de prisão por posse irregular de arma de fogo e foi apresentado na Delegacia da Polícia Civil para o registro do caso.