Um homem identificado por Paulo Roberto Marchi, de 36 anos, morreu neste domingo, 29, após cair da carroceria de uma caminhonete durante uma cavalgada realizada no distrito do Guaporé, cerca de 90 quilômetros de Vilhena.

Conforme informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, o evento teve início no Guaporé e seguia sentido linha 85, quando aproximadamente 2 quilômetros do asfalto a polícia foi avisada sobre o incidente, no qual dava conta que três pessoas haviam caído de um veículo, sendo que duas delas não se machucaram e uma terceira estava em estado grave.

A vítima foi levada para o posto de saúde do distrito e em seguida encaminhada para Vilhena. Porém, Paulo não resistiu aos ferimentos e morreu no pronto-socorro.

O caso foi registrado na Unisp de Vilhena.