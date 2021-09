Em pleno o sol do meio dia que fez na segunda-feira, 30, um apenado do regime semiaberto, monitorado por tornozeleira eletrônica foi flagrado furtando fios de energia do quadro de distribuição da praça do residencial Maria Moura, em Vilhena.

Após receber denúncias de moradores de que um homem estava arrancando os fios elétricos da referida praça, uma guarnição foi ao local e pegou o suspeito em flagrante.

Ao perceber que seria abordado, o homem ainda tentou fugir, mas foi contido e revistado, sendo localizado em um de seus bolsos um disjuntor, que ele confessou ter arrancado da caixa de distribuição elétrica da praça. Já os fios, o suspeito cortou em embolou para levar, mas não conseguiu, pois foi impedido pela guarnição.

Uma testemunha relatou ainda que minutos antes, o mesmo homem havia tentando arrancar os fio elétricos de uma casa do bairro, porém, não conseguiu.

Mesmo não portando documentos pessoais, o agente confessou ser apenado do regime semiaberto e que havia acabado de romper a tornozeleira para cometer o referido furto.