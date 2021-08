No início da tarde desta terça-feira, 31, um grave acidente aconteceu no Distrito de Divinópolis que pertence a Cacoal.

De acordo com as primeiras informações obtidas pelo Extra de Rondônia, o acidente envolveu duas caminhonetes e, devido à gravidade, todo o efetivo do Corpo de Bombeiros foi deslocado para o local, pois havia uma pessoa presa entre as ferragens.

Rapidamente, uma equipe da Polícia Militar foi ao local com os bombeiros que tiveram muito trabalho para retirarem a vítima que estava presa entre as ferragens.

Logo após, o homem, que tinha diversos ferimentos, foi encaminhado ao hospital para atendimentos médicos.

Ainda não há informações oficiais do que motivou o acidente.

https://