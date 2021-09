Quase todas as contas que contraímos são inevitáveis e comumente necessárias. Quando isso acontece, consideramos nosso orçamento mensal para sanar com certa tranquilidade tais dívidas.

Pagar contas em dia é uma grande preocupação da maioria dos brasileiros, mas, principalmente em tempos de crise econômica, o orçamento familiar ultrapassa seus limites previstos, inviabilizando o pagamento de algumas contas.

São nesses momentos que soluções inovadoras, como a possibilidade de pagar suas contas com o cartão de crédito e ainda podendo parcela-las, surgem como uma importante “luz no final do túnel”.

Hélio Laniado Cria Fintech de crédito que possibilita parcelamento de dívidas no cartão de crédito

Hélio Laniado criou a Fintech de meios de pagamento VIMM|Pag que tem por objetivo principal auxiliar as pessoas a sanarem suas dívidas, com a possibilidade de fazê-lo diretamente pelo cartão de crédito, em parcelas mensais pré contratadas e conhecidas.

Com isso, Laniado busca oferecer facilidade e agilidade através de um serviço exclusivo de parcelamento de boletos, trazendo de volta a tranquilidade no pagamento de suas contas. Trata-se de uma maneira inovadora de realizar o pagamento de boletos e codigos de barras com a possibilidade de parcelamento em até 12 vezes no cartão.

Para tanto, Hélio Laniado buscou desenvolver uma cadeia de valor que recompense os pontos afiliados de forma a promover a Fintech VIMM|Pag de uma maneira mais rentável e simples no que se refere ao pagamento de boletos.

QUEM É HÉLIO LANIADO?

Para quem ainda não o conhece, Hélio Laniado atua no mercado financeiro desde 1988. Já na década de 1990, época do Plano Collor, Laniado estava se formando na 1ª turma do curso de Câmbio Flutuante da ANBIMA.

Em outras experiências da mesma época , Hélio Laniado atuou em equipes de trading e auxiliou diversos bancos estrangeiros a se instalarem no Brasil.

Todo este conhecimento lhe rendeu vasta experiência e visão de mercado financeiro com um todo.

O QUE SÃO FINTECHS?

Mas, afinal o que é uma Fintech? As fintechs nada mais são que empresas que atuam no ramo financeiro e que ao longo do tempo estão conquistando cada vez mais consumidores por oferecerem um serviço diferenciado, mais ágil, prático e trazendo soluções verdadeiramente inovadoras.

As Fintechs, como a VIMM|Pag criada por Hélio Laniado, geralmente trabalham com taxas mais acessíveis do que as praticadas no mercado e oferecem soluções mais viáveis ao consumidor já que tem uma estrutura mais leve e ágil do que uma instituição financeira tradicional.

“As fintechs são empresas que podem oferecer, de uma forma rápida e sem burocracia, taxas menores de produtos e serviços do que o praticado no mercado tradicional”, relatou Hélio.

COMO PARCELAR SUAS DÍVIDAS NO CARTÃO DE CRÉDITO COM A VIMM|PAG DE HÉLIO LANIADO

Você não precisa mais se preocupar e ter dores de cabeça com cobradores, problemas de crédito, multas, suspensão de serviços essenciais para você e sua família, entre outros tantos problemas causados pela inadimplência.

Isto porque já é possível quitar suas dívidas de boletos pagando-as através do seu cartão de crédito, com a possibilidade ainda de parcelamento em até 12 vezes iguais.

É ou não é a solução que você tanto esperava? E quer saber a boa notícia?

Você vai poder quitar seus boletos de contas e serviços, planos de saúde, taxas das Prefeitura, DETRAN ou qualquer outra com código de barras parcelando em até 12 vezes no Cartão de Crédito com as menores taxas do mercado, através da VIMM|Pag.

E para conseguir fazer isso é muito fácil: basta realizar seu cadastro diretamente no site da VIMM|Pag para já conseguir parcelar suas contas em até 12 vezes, sem complicação e com total segurança. Simples Assim!

Então não perde tempo. Acesse agora o site da VIMM|Pag, confira as taxas praticadas pela Fintech e faça uma simulação. Você vai se surpreender, sair do sufoco e tirar esta preocupação de sua cabeça.