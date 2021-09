Há exatamente uma semana, duas mulheres, sendo uma delas menor de idade, foram flagradas transportando 1 kg de maconha em um veículo de aluguel, na Avenida Solimões, em Colorado do Oeste, porém, na ocasião, o motorista alegou apenas estar atendendo uma corrida solicitada pelas garotas e que não tinha conhecimento dos fatos.(Relembre AQUI)

Porém, coincidentemente, no final na manhã de ontem, o mesmo motorista foi flagrado por uma Guarnição da Polícia Militar, saindo da casa da menor com um rifle no banco de trás do carro que utiliza para trabalhar através de aplicativo no município.

Questionado sobre o que fazia novamente na casa da menor, o motorista afirmou ter ido apenas levar uma carteira de cigarros pra ela e que possui registro da arma, porém, não o porte.

Diante dos fatos, o agente recebeu voz de prisão e foi apresentado na delegacia da Polícia Civil, onde foi flagranteado pelo delegado de plantão.

A reportagem do Extra de Rondônia tentou entrar em contato com o administrado do aplicativo para o qual o motorista presta serviços, que reside em Vilhena, mas o número só cai na caixa postal.