A Polícia Rodoviária Federal (PRF) divulgou na noite desta quarta-feira, 9, os pontos de bloqueio e de concentração de veículos na BR-364, em Rondônia.

1º – Vilhena – BR-364 Km 13 ao 14. Ponto de Concentração os Caminhões estão estacionados concentrados nas faixas mais a direita de ambos os sentidos aguardando informações para prosseguir ou recuar com a interdição. Fluxo mantido nas faixas a esquerda.

2º – Porto Velho – BR-364 Km 691. Ponto de Bloqueio, no sentido crescente. Trânsito liberado apenas para carros de pequeno porte, veículos de emergência, de carga viva e de carga perecível.

3º – Cacoal – BR-364 Km 234. Ponto de Bloqueio. Organizadores bloquearam sentido crescente da via com pneus, cones e latas com diesel e fogo (para iluminação). Estão realizando uma espécie Pare e Siga para evitar congestionamento. Ideia é de intensificar o bloqueio as 06h00 do dia 09/09/2021.

4º – Ji-Paraná – Região do Anel Viário BR-364 próximo ao Km 337- interdição prevista para as 06h00 do dia 09/09/2021.