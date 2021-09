Em sessão ordinária realizada na noite desta quarta-feira, 8, a Câmara de Vereadores de Colorado do Oeste aprovou, por 9 votos favoráveis e 2 contrários, as contas do prefeito José Ribamar Oliveira (PSB), exercício 2017.

A aprovação dos parlamentares, através do “voto político”, aconteceu mesmo contrariando relatório do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia (TCE), que detectou irregularidades na gestão do chefe do executivo municipal e do relatório do presidente da Comissão de Finanças da Câmara, conforme informado pelo Extra de Rondônia (leia mais AQUI).

O prefeito Ribamar e o vice, João da Fórmula, estiveram presente e foram convidados a fazer parte da Mesa Diretora. Antes da votação, alguns vereadores utilizaram a tribuna da Casa de Leis para justificar sua decisão.

O primeiro a se manifestar foi o vereador Adalkiliano Avezão Junior (PODE). Ele disse ser favorável ao relatório do TCE que reprova as contas do prefeito porque a política está desacreditada e que outros municípios podem usar essa manobra ao pensar que “eu errei, mas posso continuar que a Câmara vai me defender”.

Depois, o vereador Wender “Pitica” (PSB) se manifestou favorável à aprovação das contas do prefeito, afirmando que o TCE pode emitir parecer opinativo, mas o Legislativo é soberano e o vereador é a voz do povo, aquele que sabe das necessidades da população. “Tenho certeza que estaria sendo negligente em analisar um parecer técnico do TCE sem analisar todo o contexto e da forma como sucedeu toda essa situação”.

É o caso da vice-presidente do Legislativo, Maria Marlúcia de Almeida (PSB), que, por ter sido secretária municipal de Assistência Social no primeiro mandato do prefeito, limitou-se a elogiar as ações do mandatário. “Mesmo com as dificuldades, conseguiram trabalhar e avançar. Não mediram esforços para atender as demandas da sociedade. E você, prefeito e vice, estenderam a mão para o povo de Colorado. Era disse que o povo estava precisando. O prefeito fez uma gestão séria comprometida com a população”, garantiu. Contudo, ao analisar o lado técnico, disse que não existe nas contas nenhum desvio de recurso e nem mau uso do dinheiro público ou roubo.

Em seguida, o vereador Thiago Vieira (PTB), que é presidente da Comissão de Finanças da Casa, justificou sua decisão favorável ao relatório do TCE ao dizer que analisou a questão de forma técnica e percebeu que o prefeito havia impetrado recursos à reprovação das contas, mas todos foram rejeitados pela Corte. Destacou que deixou o sentimento de lado para agir de forma racional. “No dia da posse, fiz um juramento na Câmara que é de fiscalizar e legislar. Não vim para brincar de vereador e sim para ser um fiscal do povo. Analisei o processo ponto a ponto. Seria incoerente eu estar nesse movimento ontem segurando uma bandeira e agir de forma diferente. Dessa forma será meu mandato, com transparência e verdade”, frisou.

Finalmente, o vereador Assis “Bula” Spanhol (PSB) se posicionou favorável à aprovação das contas do prefeito. “Quero agradecer a Deus, e assim quis o destino, de trazer esse cereanse ao município de Colorado. Sou pioneiro nesse município e conheço a realidade. Não vejo roubo, peculato e nem uma linha sequer que possa desabonar sua administração. Estive presente na sua administração, prefeito, como secretário-adjunto, e sei das necessidades e dificuldades para poder trabalhar. Senhor prefeito, gostaria que o senhor tivesse chegado 20 anos atrás e tomado conta dessa prefeitura. O município não pode parar”, elogiou.

Após os discursos em plenário, iniciou a votação, que resultou favorável à aprovação das contas do exercício 2017 do mandatário municipal.

Os favoráveis à aprovação das contas foram: Baiano Leiteiro (PSB), Maria Marlúcia de Almeida (PSB), Wender “Pitica” de Souza Castro Silva (PSB), Fábio da Silva Souza (PDT), Assis “Bula” Spanhol (PSB), Jair Ramos de Souza (PP), Carlinhos “do Triangulo” dos Reis (DEM), Marcelino Vieira da Silva (DEM) e Paulo Ferreira da “Cenacol” (MDB).

A favor do relatório do TCE e contrários à aprovação das contas: Thiago José Vieira (PTB) e Adalkiliano Avezão Junior (PODE).