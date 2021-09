Na tarde desta quinta-feira, 09, uma guarnição Força Tática da Polícia Militar, que realizava Patrulhamento de rotina pelo bairro Jardim Primavera, em Vilhena, prendeu um jovem que aceitava até mesmo Carteira Nacional de Habilitação (CNH), como garantia de pagamento de dívida de droga.

De acordo com informações levantadas pela reportagem do Extra de Rondônia, quando passava na frente de uma casa localizada na Rua 1512, conhecida como “boca de fumo do Edivaldo”, a guarnição avistou o momento em que um jovem, que estava sentado na frente do imóvel, agiu de forma suspeita desviando o olhar para o chão ao perceber a aproximação da viatura.

Durante abordagem ao suspeito, os militares encontraram em seu bolso uma pedra de crack, que ele confessou estar vendendo de forma fracionada aos usuários que o procuravam.

Questionado sobre o que fazia no local, o jovem relatou ser enteado do ex-morador, que se mudou para outro ponto da cidade e o deixou cuidando da casa.

Dentro da casa não foram encontradas mais porções da droga, porém, havia uma CNH, que o jovem relatou ter aceito como garantia de pagamento, de um usuário que ficou lhe devendo o valor se R$ 20,00 em drogas.

Diante dos fatos o suspeito recebeu voz de prisão por tráfico e foi apresentado na Delegacia da Polícia Civil para o registro do caso.