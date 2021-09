A Prefeitura Municipal de Vilhena, através do leiloeiro Marcus Allain de Oliveira Barbosa, realizará o Leilão nº. 001/2021, do tipo maior lance por lote para venda de antieconômicos e inservíveis.

O leilão acontecerá em duas etapas, sendo a primeira no dia em 30 de setembro com encerramento a partir 09h e a segunda em 11 de outubro também com finalização a partir 09h, horário local. O leilão será somente na modalidade online através do site.

Cópias do edital poderão ser adquiridas na Prefeitura Municipal. Para mais informações entrar em contato através dos telefones (69) 3919-7014/ (69) 99229-6465/ 98464-9997.