Moradores do bairro Jardim da Oliveiras, em Vilhena, que são vizinhos da escola municipal Cleonice Batista de Jesus estão revoltados com os transtornos que as pernoites do comboio do Exército tem causado.

Na noite da última quinta-feira, 09, um caminhão que transporta equipamentos médicos acabou danificando um poste, quando o motorista tentou entrar no estacionamento da escola.

Como a estrutura ficou totalmente danificada, o poste teve que ser trocado, o que causou a suspensão do fornecimento de energia por algumas horas.

Porém, nesta manhã, segundo moradores, mais uma vez um veículo pertencente ao mesmo comboia do Exército derrubou mais um poste e os moradores estão a horas sem energia, com a via interditada sem previsão de liberação.

Além dos referidos transtornos que levam os moradores a questionaram o porquê do comboio não se instalar em um local apropriado para ele, a circulação na via também tem deixa a população tensa, uma vez que os caminhões que transportam os tanques são largos e ocupam toda a rua atrapalhando a visibilidade.

“Porque eles estão pernoitando aqui se há Tiro de Guerra no município que poderia melhor abriga-los sem esses prejuízos e transtornos que estão nos causando?” Questionou um morador.

A reportagem do Extra de Rondônia tentou fazer contato com a base do Exército no Estado, mas não obteve êxito